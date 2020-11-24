Винькеле: режим чрезвычайной ситуации будет продлен

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии будет продлен, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По ее словам, надо считаться с тем, что на фоне распространения Covid-19 режим чрезвычайной ситуации будет продлен, который ранее был установлен с 9 ноября до 6 декабря.

Несмотря на то, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизировалась, ожидается, что еще четыре недели будет большое количество больных, которые нуждаются в госпитализации, пояснила министр.

Это означает, что Рождество и Новый год придется отмечать в тишине, в кругу семьи, воздержавшись от посещения друзей и пожилых родственников, а также хорошо взвесить необходимость путешествий даже в пределах Латвии.

Во вторник утром глава правительства Кришьянис Кариньш заявил, что для ограничения Covid-19 могут быть введены более строгие ограничения на собрания и усилены меры безопасности в школах.

По словам Кариньша, ситуация с распространением Covid-19 в настоящее время не дает никаких оснований для спокойствия, так как по всем показателям становится все хуже.

Больницы уже перегружены, количество больных растет, а это означает, что больницы все больше вынуждены перестраивать работу, откладывая плановые операции, сказал премьер.

Как уже ранее сообщалось, сегодня состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.

Министерство здравоохранения представило отчет об эпидемиологической ситуации в стране, пропускной способности системы здравоохранения, ситуации в практиках семейных врачей и объемах тестирования на Covid-19.

Министерство внутренних дел сообщило о мерах по контролю за эпидемиологической безопасностью, а Министерство обороны — о резервах средств защиты.