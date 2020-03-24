Винькеле: режим чрезвычайной ситуации придется продлевать

Чрезвычайная ситуация, объявленная в стране в связи с пандемией Covid-19, скорее всего, продлится дольше, чем до 14 апреля, признала министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!").

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"Смотрю на календарь на стене и понимаю, что середина марта уже прошла", — сказала политик, отметив, что сейчас в Латвию пытается вернуться довольно много репатриантов, а пока все не вернутся, режим чрезвычайной ситуации ослаблять нельзя.

"В рассчете на это можно смело утверждать, что это не может быть 14 апреля. Будет дольше", — подчеркнула она.

Она напомнила, что Китаю, у которого гораздо больше денег и мощностей, для преодоления кризиса понадобилось более двух месяцев. "Едва ли мы обгоним Китай", — констатировала министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что решение о продлении чрезвычайной ситуации будет принято исходя из советов эпидемиологов. По его словам, Латвия к этому готова, а ситуация в ней гораздо лучше, чем во многих других странах.