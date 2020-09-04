Винькеле: с доступностью тестов на Covid-19 в Латвии нет никаких проблем
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С доступностью тестов на Covid-19 в Латвии в настоящее время нет никаких проблем, сказала в интервью Латвийскому телевидению министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Она напомнила, что тест на Covid-19 бесплатно может сдать любой житель страны, кто этого хочет, и данный порядок не планируется менять.

"Мы справляемся с объемами тестирования и располагаем достаточными материалами для проведения тестов", - сказала Винькеле.

Она допускает, что именно возможность для каждого жителя страны сдать оплаченный государством тест на Covid-19 является одним из ключевых факторов сравнительно низких показателей заболеваемости в Латвии.

По имеющейся у Винькеле информации, Рижский аэропорт рассматривает возможность открыть пункт тестирования на Covid-19 для прилетающих пассажиров, однако это ни в коем случае не означает, что отрицательный тест избавит их от необходимости соблюдать самоизоляцию.

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LETA

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LETA

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Илзе Винькеле Рижский аэропорт
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