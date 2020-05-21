Винькеле: Следующим шагом будут мероприятия на открытым воздухе на 200 человек

Если эпидемиологическая ситуация не изменится или улучшиться, следующим послаблением ограничений станут мероприятия на открытом воздухе, в которых смогут принять участие до 200 человек, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!), передает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Министр указала, что сейчас идут дискуссии о том, в каком темпе расширять допустимое на мероприятиях количество людей. По ее словам, ни эпидемиологи, ни инфекционисты не поддерживают идею разрешить собираться тысячам.

"Да, соседи эстонцы меняют свободу собраний с большим размахом, но это осознанное решение правительства Латвии быть более осторожными", — сказала Винькеле.

Так как нигде больше в мире нет примеров того, как правильно снимать ограничения собраний, латвийское правительство решило подойти к этому вопросу с большей осторожностью.

Как уже сообщалось, в случае, если эпидемиологическая ситуация останется стабильной, Минздрав может вскоре разрешить в помещениях собираться 50 людям.