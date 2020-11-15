Винькеле: в этом году массовых празднований Нового года не будет
Foto: F64

В Латвии, как и в других странах Европы, в этом году из-за пандемии Covid-19 не будет празднований Нового года с участием сотен людей, заявила в интервью агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По словам Винькеле, дольше всего сохранятся ограничения именно на массовые мероприятия - на количество участников и способ проведения. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в этом году Рождество и Новый год будут праздноваться в семейном кругу и тихо.

Хотя есть основания надеяться, что за четыре недели удастся стабилизировать и уменьшить заболеваемость, ограничения и меры безопасности никуда не исчезнут. "Такова, к сожалению, будет новая реальность", - сказала министр.

Как сообщалось, чрезвычайное положение для ограничения распространения Covid-19 введено в Латвии до 6 декабря.

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LETA

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LETA

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