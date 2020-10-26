Винькеле: в случае необходимости Латвия сможет создать порядка 1000 больничных мест для инфицированных коронавирусом
Foto: DELFI

В случае, если число заболевших Covid-19 станет настолько велико, что потребуется реорганизация услуг здравоохранения, Латвия сможет оборудовать порядка 1000 соответствующих требованиям больничных мест для инфекционных больных. Об этом в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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При этом политик отметила, что реорганизация будет означать "увеличение мощнсти для борьбы с Covid-19 за счет других пациентов" — то есть путем переноса на более поздний срок различных процедур для людей с другими диагнозами.

Также Винькеле рассказала, что на данный момент в Латвии имеется 550 аппаратов искусственной вентиляции легких. В целом, по ее оценке, на данный момент медперсонал уже "несравнимо более" готов к приему пациентов с Covid-19, чем весной этого года.

По ситуации на 25 октября в больницах Латвии лечение проходили 146 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.

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