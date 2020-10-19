Винькеле: возможно, не всем пенсионерам хватит вакцины от гриппа

Учитывая нехватку возможностей для производства вакцин против гриппа и проблему их доступности во всем мире, в этом году эту вакцину получат не все пожилые люди, пожелавшие вакцинироваться. Об этом в интервью программе "Šodienas jautājums" на ЛТВ заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Она пояснила, что "вакцин от гриппа не могут произвести вдвое больше, если спрос на нее возрос за полгода до этого. Потому что эти вакцины нужно заказывать на год вперед, что в данном случае было невозможно".

То количество вакцины, которое производители предоставили дополнительно, передали социальным работникам и врачам, которые в этом году получили в общей сложности 90 000 вакцин.

"Доступность вакцины от гриппа является глобальной проблемой", — подчеркнула глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что представитель Mēness aptiekas и член совета группы компаний Repharm Динс Шмитс заявил в интервью агентству LETA, что вакцины от гриппа не поставлялись в Латвию в достаточном количестве, поскольку ответственные государственные учреждения не полностью подготовились к сезону гриппа и не договорились с производителями вакцин.

При этом Шмитс отметил, что аптеки хотят обеспечить достаточные запасы противогриппозных вакцин, но производители, как и в прежние годы, не поставляют их в Латвию в достаточном количестве. Поэтому и в этом году снова возобновились дискуссии о дефиците вакцин и об ожесточенной борьбе за их поставку в аптеки.

В то же время, как сообщили в Минздраве, спрос на вакцины от гриппа в Латвии значительно вырос, но при этом почти втрое вырос и объем закупаемых вакцин.

В Министерстве здравоохранения отметили, что, согласно информации, предоставленной производителями вакцин, из-за пандемии Covid-19 спрос на вакцины от гриппа увеличился во всем мире, в том числе в Латвии.

План вакцинации Латвии впервые был дополнен двумя группами — практикующими врачами, а также клиентами и сотрудниками центров социальной помощи. Помимо двух уже упомянутых групп вакцины, закупаемые государством, также предназначены для беременных и детей в возрасте до двух лет.

Таким образом, общее количество закупленных государством вакцин в этом году составляет 90 000 доз по сравнению с 33 000 доз годом ранее.