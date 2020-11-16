Винькеле: возможно, придется еще сильнее ограничить торговлю и перевести всех детей на "удаленку"

Если латвийцы будут недостаточно тщательно соблюдать меры эпидемиологической безопасности, может получиться так, что придется полностью переходить на удаленное обучение и наложить более строгие ограничения на магазины. Таким видением ситуации поделилась в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если весной латвийцы подходили к мерам безопасности более ответственно, то сейчас отношение поменялось. Люди гораздо больше перемещаются, больше не могут бояться, а многие не воспринимают Covid-19 как серьезную болезнь.

Если эта тенденция будет продолжаться, подчеркивает Винькеле, придется вводить новые ограничения — например, оставить работать только продуктовые магазины и аптеки, как во многих других странах Европы. А премьер-министр Кришьянис Кариньш, по словам Винькеле, считает, что нужно переводить в удаленный режим все учебные заведения.

Самое строгое ограничение, которое может быть наложено в случае кризиса — это запрет выходить из дома без серьезных причин.

Медицинские услуги пока что ограничиваться не будут, но если в больницах будет занято 450-500 коек, то ограничить прием других пациентов придется самим больницам, чтобы оставалось место для больных Covid-19. Неотложная медицинская помощь сохранится в любом случае, а вот остальным отделениям, возможно, придется перепрофилироваться под коронавирусные.

Во вторник правительство вместе с Советом по кризисному управлению будет решать, нужны ли новые ограничения на работу магазинов в выходные дни.