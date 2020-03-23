Винькеле: все случаи заражения Covid-19 расследуются

Все вновь выявленные случаи заражения коронавирусом также расследуются, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Из выявленного за предыдущие сутки 41 случая заражения полностью отработаны 38 — установлены все источники инфицирования, пояснила министр, добавив, что пациентам крайне важно сотрудничать с эпидемиологами, чтобы четко определять круг лиц, которым необходим карантин.

Винькеле в очередной раз напоминала, что жители должны соблюдать принципы самоизоляции, и, если невозможно не выходить из дома, то обязательно регулярно дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.