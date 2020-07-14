Винькеле: за две недели в Латвии зафиксировано 11 случаев завоза инфекции из Швеции и России
Foto: DELFI

За последние две недели в Латвии зафиксировано 11 случаев завоза коронавирусной инфекции из России. Такое же количество инфицированных прибыло в Латвию из Швеции. Об этом сообщила министр благосостояния Илзе Винькеле.

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Как отметила Винькеле, на данный момент нет информации о том, являются ли приехавшие из России зараженные коронавирусом гражданами этой страны или лицами с видом на жительство в Латвии.

На вопрос о том, оправдан ли статистикой поднятый в социальных сетях ажиотаж о том, что вспышку Covid-19 вызвали приехавшие из России иностранцы, министр сказала, что за последние две недели в Латвии зафиксировано 11 случаев завоза инфекции из России. Однако Центр профилактики и контроля заболеваний не располагает информацией о том, были ли это россияне или граждане Латвии, вернувшиеся из России, куда ездили, например, по работе.

Винькеле добавила, что такое же количество инфицированных прибыло в Латвию из Швеции.

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LETA

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