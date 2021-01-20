Винькеле заявила, что пособия в сфере красоты "смешные и не позволяют ни умереть, ни выжить"

Теперь уже бывшая министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле в эфире передачи RīgaTV 24 "Где собака зарыта?" ("Kur tas suns aprakts?") озвучила свое мнение по поводу того, почему латвийцы во вторую волну пандемии не столь послушно выполняют введенные правительством ограничения, чем весной, в первую волну.

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Как пояснила Винькеле, она считает, что весной 2020-го сработал "фактор страха" — столкнувшись с чем-то небывалым, общество очень быстро сумело радикально изменить свои поведение и привычки, из-за страха перед неизвестным "не думая ни о чем другом". Однако природа человека такова, что он привыкает к страху "и даже к ужасам войны".

Нынешнюю ситуацию в Латвии и в мире, считает она, можно описать как новую реальность, где людям нужно жить по принципу "день за днем", и именно с таким ходом событий следует считаться.

"Люди учатся уживаться [с ситуацией], и наступает момент реального выбора — например, как в сфере красоты, где с ноября все закрыто, а пособия смешные, просто смешные", — признала политик.

"Эти пособия не позволяют ни умереть, ни выжить, они толкают на то, чтобы работать нелегально. На что в таком случае мы можем рассчитывать?", — сказала Винькеле.