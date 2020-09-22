Винькеле: значительное число новых случаев Covid-19 говорит, что система тестирования работает

Выявленные за прошедшие сутки 34 новых случая Covid-19 свидетельствуют о том, что система тестирования работает, в социальных сетях сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!), передает LETA.

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Министр отметила, что в первую очередь общество должно сделать свою работу — соблюдать самоизоляцию, держать дистанцию, мыть руки и носить маски. Винькеле добавила, что по сравнению с остальной Европой, Латвия получила три дополнительные недели практически без ограничений. "Как долго сможем продолжать в том же духе зависит от содействия общества и осознания, что Covid-19 это не шутка и не выдумка", — сказала министр.

Политик уверена, что распространение коронавируса нельзя затормозить административными методами:

"Да, есть штрафы за несоблюдение ограничений, но это не может быть долгосрочным основным методом".

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки были выявлены 34 новых случая Covid-19. 19 из них связаны с одним предприятием, работающим в пищевой промышленности. Еще восемь больных вернулись из-за границы.