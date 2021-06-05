Виноваты хорошая погода и "ковид". Политики и эксперты объясняют низкую явку на выборах

Выборы в местные самоуправления в Латвии не вызвали большого интереса избирателей: к закрытию избирательных участков явка вряд ли достигнет 50%. Политики и эксперты полагают, что причин много — от хорошей погоды и отсутствия интриги до влияния Covid-19 и эффекта административно-территориальной реформы.

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Одной из причин низкой явки на выборах стала усталость общества от Covid-19, заявил LETA председатель Лиепайской думы Янис Вилнитис (Латвийское объединение регионов). Кроме того, СМИ, по словам Вилнитиса, не слишком активно освещали тему выборов. "Я участвую в выборах четвертый раз, и это самые слабые выборы с точки зрения информирования общества", — заявил он, признав, что у партий не было достаточных возможностей для проведения дебатов.

Мэр Елгавы Андрис Равиньш (СЗК) заявил LETA, что видит три причины низкой явки избирателей: пандемия Covid-19, хорошая погода и равнодушие к политике. Из-за связанных с пандемией ограничений представители партий не могли общаться с избирателями напрямую, поэтому общение шло через соцсети. "Вся коммуникация была совершенно иной", — заявил мэр Елгавы, отметив, что партийные дебаты в СМИ если проводились, то были тенденциозными. "Мы ожидали более высокой активности. Призывали людей идти голосовать, а теперь видим результат", — признал Равиньш.

У некоторых избирателей могли возникнуть претензии к партиям как таковым, заявил LETA председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс (Новое Единство). В этом году в выборах не могли участвовать кандидаты от объединений избирателей, и именно это всегда было характерно для маленьких краев. Кроме того, в результате объединения краев в ходе административно-территориальной реформы из списков пропали многие знакомые местным жителям кандидаты. Так, Цесисский край теперь объединил семь территориальных единиц.

Политолог Филипс Раевскис в разговоре с LETA заявил, что на этих выборах прохладные обещания партий не вызывали у населения ни интереса, ни мотивации голосовать. Низкую явку он объясняет не только хорошей погодой, но и отсутствием интриги — в отличие от выборов в Рижскую думу, когда отражение процесса выборов в СМИ становится похожим на шоу-бизнес. Кроме того, избиратели активно голосуют, если они недовольны политической властью в стране. "Люди бегут на выборы, если все плохо. Если все хорошо, интереса к выборам нет", — отметил он. Поэтому низкая явка в Земгале объясняется еще и тем, что это один из самых зажиточных регионов с низкой плотностью населения.

На выборах самоуправлений к 16.00 проголосовало 268 130 жителей, или 27,8% имеющих право голоса избирателей. Наибольшая явка пока наблюдается в Видземе, где проголосовало 29,53% избирателей. В Латгале к 16 часам проголосовало 28,43% избирателей, в Курземе — 26,2%, в Земгале — 25,42% избирателей. Всего в выборах самоуправлений могут принять участие 964 339 жителей Латвии.