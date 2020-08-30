Виноваты политики и СМИ: Чекушин прокомментировал результаты “Согласия”

В слабых результатах “Согласия” виноваты политики, а также СМИ, рассказывавшие о провалах партии, не упоминая достижений, считает лидер списка “Согласия” Константин Чекушин, передает LETA. Он уверен, что партия сможет выполнить свои обещания, работая в оппозиции.

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Чекушин считает, что результаты “Согласия” на выборах могли быть лучше, поэтому партии предстоит проанализировать и результаты, и низкую активность избирателей. Он воздержался от комментариев насчет того, как на результат выборов повлиял уход бывшего мэра Риги Нила Ушакова в Европарламент и раскол коалиции, так как до сих пор не работал в думе.

“Это общая вина политиков. После выборов в Сейм многие обещания не были выполнены”, - сказал Чекушин, упрекнув СМИ в том, что те сообщали только о плохих делах “Согласия”, не упоминая достижений.

Чекушин считает будущую коалицию стабильной, но не исключает “разных споров”. Он сам готов работать в оппозиции и обещает думать о социальной поддержке, семьях и других целях, выдвинутых партией. Политик уверен, что партия сможет реализовать свои общения и в оппозиции, так как у “Согласия” крепкая команда. “Не знаю, может я слишком амбициозен”, - подытожил Чекушин.

Как уже сообщалось, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в 2017 году за объединенный список партий “Согласие” и “Честь служить Риге” проголосовали 127 099 избирателей. В этом году за “Согласие” и “Честь служить Риге” в сумме были отданы 41 973 голоса. Ещё 5163 голоса получила партия “Альтернатива“, основатели которой в 2017 году были членами “Согласия“.