Виновный в нападении на юношу с украинским флагом получил 200 часов принудительных работ
Foto: LETA

Мужчину, обвиняемого в нападении на молодого человека из-за украинского флага, приговорили к 200 часам принудительных работ, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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Обвиняемый также выплатил затребованную молодым человеком компенсацию морального ущерба в размере 6034 евро.

Адвокат потерпевшего планирует обжаловать приговор, так как считает, что в таких случаях должно быть назначено реальное тюремное заключение.

Как сообщалось, 20 мая после шествия "За избавление от советского наследия" на улице Эдуарда Смильгиса водитель автомобиля BMW вышел из машины и причинил телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения с украинским флагом на плечах.

После инцидента мужчина уехал с места происшествия, однако полиция позже установила виновного — им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полиции.

Парень, ставший жертвой нападения, ранее рассказал Латвийскому телевидению, что его отец украинец, сам он живет в Латвии в небольшом городе, а в Риге учится. Мужчина напал на него именно потому, что у него на плечах был украинский флаг. Нападавший спросил: "Что это за фашистская тряпка у тебя?", а затем начал избивать молодого человека. Когда на происходящее обратили внимание прохожие, мужчина сбежал, но друзья молодого человека успели сфотографировать его и автомобиль.

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