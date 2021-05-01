Виртуальные консультации и "собственный" координатор: сегодня в Риге начинают работу Центры микрорайонов

C cубботы, 1 мая, начали работу пять пунктов нового Центра жителей микрорайонов Риги. Как пояснили Delfi в столичной думе, они созданы с целью укрепить сотрудничество с жителями микрорайонов и негосударственными организациями, а также развить в рижском самоуправлении направление координации инициатив жителей.

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Три из них будут работать в уже имеющихся местах обслуживания клиентов самоуправления: в центре — на ул. Бривибас, 49/53, в Агенскалнсе — на ул. Э. Смильгя, 46 и на Московском форштадте — на ул. Даугавпилс, 31. Дополнительно созданы два клиентских пункта: на Тейке — на ул. Иерикю, 43a и в Болдерае — на ул. Гобас, 6a. В свою очередь с 1 мая больше не будет осуществляться прием жителей на улицах Кунгу, 7/9 и Дзирциема, 28; вместо этого их призывают обращаться в ближайший пункт Центра жителей микрорайонов.

Координатор возьмет на себя всю бюрократию



В пунктах Центра жителей микрорайонов будут работать руководители проектов в вопросах развития микрорайонов (координаторы микрорайонов), которые обеспечат прямую связь между жителями и самоуправлением. Жители смогут реализовать свои инициативы в сотрудничестве напрямую с координаторов, не посещая другие муниципальные учреждения. Например, если общество жителей захочет установить в своем микрорайоне скамейку, уже не придется отправляться в ряд департаментов и муниципальных предприятий для согласования. О продвижении инициативы позаботится координатор.

Главные задачи координаторов микрорайонов — активно узнавать потребности жителей и информировать их о возможностях участия в развитии своего микрорайона, налаживать коммуникацию между жителями, самоуправлением и его различными структурными подразделениями в продвижении и воплощении инициатив, обеспечивать качественную обратную связь, оказывать необходимую поддержку обществам микрорайонов и группам интересам жителей в их деятельности, а также двигаться к сплочению общин.

В пунктах Центра жителей микрорайонов, как и до сих пор, будут работать отделы по обслуживанию клиентов, они продолжать оказывать услуги, которые до сих пор можно было получить в Центре приема посетителей Рижской думы, а также будут оказывать жителям помощь с подачей документов, использованием электронных услуг и организацией дистанционных консультаций различных специалистов самоуправления.

Новинка — виртуальные консультации



Одной из новых услуг Центра жителей микрорайонов станет организация "виртуальных консультаций" — жители без предварительной записи смогут получить консультацию по интересующим вопросам у специалистов отраслевого департамента. Первоначально в пилотном проекте планировалось обеспечить консультации специалистов Департамента жилья и окружающей среды о соответствующих услугах и по вопросам, находящимся в ведении департамента. В будущем список доступных консультаций специалистов будет пополняться. Виртуальные консультации будут обеспечиваться во всех местах территориального расположения центра.

30 апреля свою работу завершат исполнительные дирекции самоуправления. Их функции будут переданы другим муниципальным структурам, таким образом, конкретные функции самоуправления не будут распределены между несколькими институциями муниципалитета, а сконцентрируются в одной.