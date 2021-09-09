"Вирус - это река с крокодилами". Врачи рассказали о последствиях прививок и Covid-19 для детей

Что думают о вакцинации подростки в Марупе и в Даугавпилсе? Какие побочные эффекты от вакцинации бывают у детей? Кто лежит в реанимации Детской больницы? Как прививка и коронавирус могут сказаться на здоровье через 10 лет? Почему для массовой иммунизации очень важна роль семейных врачей, учителей и священников? Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья и Министерствo здравоохранения провели вторую интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории. Дискуссия была посвящена в первую очередь тому, как дети и подростки болеют Covid-19 и как переносят прививку. Расшифровку предыдущей дискуссии можно почитать здесь.

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В качестве экспертов выступили руководитель Клиники детских заболеваний Детской клинической университетской больницы Даце Гардовска (Д.Г.) и инфекционист из Даугавпилса Ивета Юкшинска (И.Ю.). Вела беседу журналист LR4 Марина Талапина. Задать вопрос мог любой, отправив его в личном сообщении страницы Минздрава в Facebook. На этой же странице велась трансляция беседы.

Что с заболеваемостью среди детей?

В мире на детей приходится 8–9% случаев Covid-19. В Латвии ситуация примерно такая же. В возрасте до девяти лет заболело более пяти тысяч детей, в возрасте от 10 до 19 — больше 10 тысяч. Всего в Латвии с начала пандемии заболело более 145 000 человек.

Д.Г.: В основном дети болели легко, но были и тяжелые случаи, в нашей больнице дети лежали и в интенсивной терапии. В среднем в день у нас от двух до пяти детей находится в больнице. У 15 детей были тяжелейшие формы — мультисистемный воспалительный синдром. Иногда клинические признаки Covid-19 были незначительным, кто-то перенес болезнь бессимптомно (например, кто-то болел в семье), а через несколько недель начался тяжелый воспалительный процесс.

Если смотреть на другие страны, где заболеваемость нарастала стремительнее, чем в Латвии, то видно, что росла и заболеваемость среди детей. Мы готовимся к этому, наши больницы должны быть готовы.

И.Ю.: Наше ковидное отделение не работает с маленькими детьми, самому младшему пациенту было 14 лет. Стандартно это пациенты с двухсторонним воспалением легких, состояние — среднее между тяжелым и средним. На кислороде была только одна девочка, она лечилась две недели. У нас тоже были ситуации, когда бессимптомно болевшие дети через несколько недель попадали в больницу.

Дети и взрослые болеют по-разному?

Д.Г.: У детей часто бывают не только респираторные симптомы. Бывают случаи, когда все начиналось с гастроинтестинальных симптомов — рвота и т. п. Были дети, которые даже попадали в хирургию, например, с подозрением на аппендицит — оказалось, что так проявляется Covid-19. Случаев тяжелых поражений легких среди детей мало. Больше забот было с мультивоспалительным синдромом.

Как проходит вакцинация среди подростков?

Д.Г.: Наша молодежь — молодцы. Среди подростков 16–17 лет привито 43%, среди детей 12-15 лет — 26%. Некоторые районы проявили активность как среди молодежи, так и среди персонала. В Марупе 66% привитых, в Адажи — больше половины, в Риге — половина. Чем дальше от Риги, тем ниже этот процент.

Недавно во Франции проводили большой опрос среди взрослых и подростков — что они думают о вакцинации детей. Взрослые боятся, они очень осторожны. Подростки относятся очень положительно. Молодое поколение хочет жить полноценной жизнью, а еще оно более открыто к информации на других языках, может изучить больше источников и сделать свой выбор.

И.Ю.: Я могу говорить о Даугавпилсе и Краславе, и у меня нет впечатления, что молодежь более сознательна и более охотно идет прививаться. Молодежи понравилось сидеть на удаленке, они верят в то, что меньше болеют, и готовы сидеть в масках. Я вижу, что им надо давать информацию на более простом языке, чтобы они могли читать разные исследования и выбирать. Им нужны позитивные примеры — видеть, что родители и бабушки привились, что с ними все хорошо.

Как дети переносят вакцинацию?

Д.Г.: Как и у взрослых, у детей бывают незначительные побочные явления, они чувствуют себя плохо 1–2 дня, может быть температура. В большинстве случаев дети чувствуют себя хорошо и остаются активными.

Были два случая редких побочных явлений — миокардит и перикардит. Но если сравнивать это с тяжелыми осложнениями от коронавируса — эти осложнения прошли быстро без особого лечения.

Экспериментальная и непроверенная вакцина?

Д.Г.: Представьте, что есть река, в которой плавают крокодилы. Собрались умные люди — инженеры, строители, специалисты — и построили мост. По нему уже проехали несколько тысяч человек, но не все люди в городе. И вот вам нужно попасть с одного берега на другой. Как вы пойдете — по мосту, в котором вы не уверены на 100%, или по реке с крокодилами, потому что вдруг крокодилы сейчас спят или в хорошем настроении? Вот на что похожа эта позиция — я привьюсь, когда все привьются, после всех, когда точно буду знать, что это безопасно.

Европейский регулятор очень строго следит за исследованиями по всем возрастным группам. И в данный момент можно достаточно аргументированно говорить, что научных наблюдений достаточно, и риск побочных явлений от вакцины не сравним с риском от болезни.

А вдруг через 10 лет будет бесплодие?

Д.Г.: Если мы разбираем вопрос, как вакцина работает, то она не меняет наш генетический код. Если сравнить, как работает вакцина и сам вирус, то научного подтверждения мифам о бесплодии после вакцин нет, зато большое волнение вызывает влияние вируса на мужскую репродуктивную систему, потому что вирус поражает в том числе клетки тестикул.

Как убедить людей прививаться?

Д.Г.: Исторически была очень важна роль врача, учителя и священника. Одно дело, когда вопросы решаются на государственном уровне — и другое, когда о необходимости вакцинироваться говорит врач или учитель, которые знают семью, или если есть тесная связь в религиозной общине. Если есть такой доверительный разговор, то и результат будет гораздо лучше.

Нужно говорить не только об эгоистической стороне вопроса. Бабушка, которая делает прививку, думает и о себе, и о своих молодых родных. Им будет плохо, если она заболеет и умрет. Люди среднего возраста думают о бабушке и о своих детях. Молодой человек 16 лет думает о четырехлетнем братике. Альтруизм должен идти совместно с чистым эгоизмом.

И.Ю.: Своим взрослым пациентам, которые сомневаются, прививать ли детей, я говорю: привейтесь хотя бы сами и привейте родителей, от вас зависит здоровье ваших близких. Важно доносить и позитивную информацию о безопасности вакцин, и негативную. Почему-то никто не рассказывает, как тяжело потерять бабушку, мужа, папу. Как тяжело находиться в одиночестве в ковидных отделениях — и насколько тяжело близким этих людей, не имеющим возможности их обнять. Особенно тяжело одним в больнице детям, которые раньше не попадали в стационары. Мы пытаемся создать для них максимально комфортные условия, но им все равно тяжело.