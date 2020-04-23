Вирус SARS-CoV-2 будут изучать в стерильных боксах университета Страдиня

В университете Страдиня стартуют два проекта, призванные помочь в борьбе с Covid-19. В рамках первого с помощью виртуальной реальности медиков научат правильно применять средства индивидуальной защиты, а второй ставит целью изучить биологические особенности вируса, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на программу "Сегодня вечером" телеканала LTV7.

Первая программа — альтернатива реальному обучению, которое сейчас невозможно. Кроме того, не нужно тратить дефицитные средства индивидуальной защиты. В ее рамках научат не только как использовать средства защиты, но и как правильно организовать лечение, чтобы не заразиться.

Второй проект университета Страдиня более долгосрочный — изучение биологических особенностей вируса SARS-CoV-2. Образцы материалов — кровь, плазму, урину, мазок из гортани, образцы фекалий — ученые будут брать в стационаре у пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, с их согласия.

"Мы будем определять наличие вирусов в образцах, его нагрузку, также очень интересно посмотреть, может ли вирус инфицировать клетки крови иммунологически, так как на них находится такой же рецептор, как и на основных целевых клетках этого вируса — это клетки эндотелия легких", — пояснила Алина Султанова, ведущий научный сотрудник микробиологической вирусологической лаборатории университета Страдиня.

Изучать коронавирус ученые будут в специальной лаборатории, где находится стерильный бокс для биоматериалов, из которого вирус не сможет выбраться наружу. Дополнительно закупят средства индивидуальной защиты высокого — третьего — уровня.

"Так как мы не заинтересованы работать с действующим вирусом, с "живым" вирусом, мы используем специальные реагенты, чтобы разрушить вирусную оболочку. Нам будет нужен генетический материал", — пояснил Чистяков.

Сотрудников, изучающих вирус, изолируют от остального коллектива. За их здоровьем будут внимательно наблюдать. Вне работы им также необходимо будет соблюдать режим самоизоляции. Использованные во время исследования материалы утилизируют так, чтобы ничего не попало в окружающую среду. Средства — 50 тысяч евро — на проекты по исследованию вируса SARS-CoV-2 университету Страдиня выделил Фонд Бориса и Инары Тетеревых.