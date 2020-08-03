Вирусное видео: врач "неотложки" доказывает, что медицинские маски работают
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С начала пандемии Covid-19 люди спорят, спасают ли медицинские маски от коронавируса. Работник Службы неотложной медицинской помощи Геннадий Русанов поделился на своей странице в Facebook видеозаписью, которая демонстрирует, почему маски все-таки нужны.

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Он доказывает необходимость носить маску с помощью дезодоранта: если брызнуть им внутри маски, брызги не просочатся наружу. То же самое происходит, когда кашляет или чихает заболевший: большая часть микробов остается в маске.

Геннадий показывает, как правильно надевать маску, и напоминает, что ее нужно регулярно менять.

Видео было опубликовано в пятницу, с тех пор им поделилось более 400 человек.

О необходимости носить маску постоянно говорит глава Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. В июле он делился на своей странице в Facebook наглядными картинками, показывающими, насколько эффективен этот способ снизить заболеваемость.

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний
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