Вирусы атакуют. До конца января продлено время работы дежурных и семейных врачей

В нынешний период распространения вирусов расширены возможности жителей получать консультации врачей и медицинскую помощь. До конца января продлено время работы дежурных врачей. Семейные врачи консультируют своим пациентов вне обычного рабочего времени и на выходных.

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Жителей призывают следить за актуальной информацией на сайте Национальной службы здоровья в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību?, а также на аккаунтах учреждения в Twitter и Facebook.

Доступность медицинской помощи важна для жителей при внезапном заболевании. При этом Национальная служба здоровья подчеркивает, что медики Службы неотложной медицинской помощи сейчас работают в условиях чрезвычайной ситуации и получают очень большое количество звонков, связанных с простыми заболеваниями, а не с угрозой жизни.

Национальная служба здоровья применяет в случае высокой заболеваемости населения вирусами — в том числе, при эпидемии гриппа — эластичный подход, и призывает дежурных и семейных врачей оценить возможности оказывать услуги в большом объеме. Национальная служба здоровья благодарит всех медиков, которые соглашаются работать в усиленном режиме.

Дежурные врачи

Продлено время работы дежурных врачей. В январе дежурные врачи работают на два часа дольше, чем ранее. Дежурный врач оказывает ту же помощь, что и семейный — может выписать лекарства, выдать больничный лист, оценив индивидуально каждый случай.

Дежурный врач доступен в то время, когда рабочий день семейного доктора завершился. Также дежурный врач обслуживает тех пациентов, у которых по каким-то причинам нет семейного врача. К дежурному доктору можно обратиться и тогда, когда срочно нужна помощь.

Информация о доступности семейных врачей на сайте www.vmnvd.gov.lv в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību?. По рабочим дням можно звонить на бесплатный информационный телефон Национальной службы здоровья — 8000 1234.

Семейные врачи

Почти 250 практик семейных врачей дали согласие в январе оказывать услуги за пределами обычного рабочего времени и по выходным.

Помощь доступна в форме телефонных консультаций (главным образом с 10.00 до 15.00 или 16.00), а также очно в установленные часы работы.

Большинство практик семейных врачей, работающих больше, чем обычно, находятся в Риге. Однако Национальная служба здоровья ведет переговоры о продлении часов работы и с региональными медиками.

Сейчас в тех местах, где не доступен дежурный врач, медицинскую помощь можно получить в ближайшем фельдшерском пункте.

Информацию о времени работы семейных врачей можно найти также на сайте www.vmnvd.gov.lv в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību?. По рабочим дням можно звонить на бесплатный информационный телефон Национальной службы здоровья — 8000 1234.

Телефон консультаций семейных врачей

По телефону 66016001 можно получить консультации по рабочим дням с 17.00 до 8.00, по выходным и праздничным дням — круглосуточно.

Позвонив, можно получить советы медиков в случае простого заболевания или обострения известной хронической болезни.

Врачи дадут совет, как действовать при повышении температуры, простуде, боли в горле или ухе, рвоте, диарее, растяжения связок или ушибе, боли в спине — то есть, при простых болезнях. По телефону нельзя выписать рецепт или открыть больничный лист!