VISC отрицает утечку экзамена по математике для 9-го класса
Foto: LETA

Государственный центр содержания образования (VISC) отрицает, что произошла утечка централизованного экзамена по математике для 9-го класса.

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Некий пользователь сети Tik-Tok выложил видео, в котором утверждает, что у него есть текст централизованного экзамена по математике и ответы. Видео набирает большую популярность. "Информация вводит в заблуждение. Это не экзамен этого года", - сообщил VISC. - Процесс подготовки экзамена тщательно контролируется и содержание экзамена вплоть до дня его проведения является информацией ограниченного доступа и сейчас недоступно".

Одновременно в центре указали, что оглашение содержания экзамена до дня его проведения является уголовно наказуемым.

Централизованный экзамен по математике для 9-го класса пройдет 6 июня.

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