VISC: успеваемость при удаленном обучении зависит от самих школьников и их родителей

То, будут ли хорошие оценки у учеников в результате вынужденного перехода на удаленную систему обучения, в очень большой мере зависит от самих школьников и их родителей. Такое заявление утром в понедельник, 23 марта, сделал глава Центра содержания образования (VISC) Гунтарс Цатлакс.

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Напомним, что из-за угрозы эпидемии Covid-19 в Латвии очная учеба в школах отменена как минимум до Пасхи, поэтому учебные заведения ищут возможности вести процесс в режиме онлайн.

Как заявил Цатлакс, "отвественность за процесс обучения в маленьких классах во многом будет лежать на родителях".

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией все занятия в школах и вузах Латвии по 14 апреля будут проходить удаленно. Однако в большей части школ просто начались преждевременные каникулы — царит неразбериха и непонимание, как проводить удаленные уроки. А у многих тех, кто разобрался, с утра не стали работать видеоплатформы.