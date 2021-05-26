Виталий Рейнбах отстранен от должности директора департамента сообщения Рижской думы

Директор департамента сообщения Рижской думы Виалий Рейнбах отстранен от должности, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис (Прогрессивные/За!), передает LETA.

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Вице мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое Единство) сообщил, что дума получила информацию о нескольких нарушениях в департаменте. Возможно, в департаменте было допущено фиктивное трудоустройство, растрата средств самоуправления и конфликт интересов. Есть подозрения, что Рейнбах может пытаться скрыть или исказить эту информацию, указал вице-мэр. Поэтому решено отстранить его от должности.

На данный момент проверку ведет Рижская дума. Если она выявит серьёзные нарушения уголовного характера, то информация будет передана правоохранительным органам, указал Кирсис.

Кирсис отметил, что дума в целом недовольна сотрудничеством с департаментом. Речь идет о запоздалой реализации проектов, проблемах с очисткой снега в городе, а также нежелании департамента включать в работу над проектами общество и работать прозрачно.

Стакис добавил, что уже некоторое время дума видит, как жители жалуются на ситуацию в сфере сообщения. В том числе на то как и в каких темпах реализуются проекты, а также на их соответствие современным требованиям.

Сам Рейнбах сообщил Delfi, что “это давно запланированное сведение счетов, используя все доступные средства”. Он видит в решении думы политические и административные репрессии, запугивание и злоупотребление служебным положением.

“Не секрет, что вице-мэр Рижской думы Вилнис Кирсис уже с октября прошлого года использовал все возможные средства, чтобы сменить меня на должности директора департамента сообщения”, - заявил Рейнбахс. Он рассказал, что руководство давало административные задания с очень короткими, практически невыполнимыми сроками. Например, задание отозвать судебный иск было отправлено в среду, а в пятницу уже должен был быть готов ответ. По словам Рейнбаха, за такой срок это нельзя было сделать, что он попытался объяснить, но в ответ получил выговор.

Кроме того, он заявил, что руководство думы упрекнуло его в том, что он не вмешался в работу закупочной комиссии во время закупки по ремонту Островного моста и не наказал одного из членов комиссии. Рейнбах указал, что у него нет права это делать. По словам чиновника, задания поступали от Вилниса Кирсиса. В связи с этим Рейнбах ещё 15 апреля обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и другие правоохранительные органы.

Это не первый раз, когда Рейнбах лишается должности в департаменте. Первый раз его отставки требовали депутаты оппозиционного “Единства” в 2015, так как получили от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) информацию, что Рейнбах является подозреваемым в уголовном деле.

В 2016 году Рейнбаха отправил в отставку тогдашний мэр Риги Нил Ушаков (Согласие) из-за проблем с ходом ремонта рижских улиц. Рейнбах оспорил это решение в суде и в 2019 году был восстановлен в должности. Возвращаясь на должность, он сообщил, что его приоритетом будет организация сообщения на мостах, ямы на улицах города и качество воздуха в Риге.