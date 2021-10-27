Витенбергс: государство тоже окажет помощь в связи с резким повышением тарифов на тепло

Государство планирует оказать помощь отдельным группам жителей в связи с резким повышением тарифов на тепло в нескольких самоуправлениях, сообщил газете Diena министр экономики Янис Витенбергс.

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Он пояснил, что, в отличие от рынка электроэнергии, где централизованные решения государственной поддержки населения возможны и уже реализованы, на рынке тепла ситуация более сложная, поскольку быстрый рост затронул лишь конкретные самоуправления.

"Есть самоуправления, которые улучшили централизованное теплоснабжение, перешли с ископаемого топлива, в основном, на отопление на древесной щепе, и цена на тепло в них не повысилась", — сказал Витенбергс в интервью.

Хуже всего дела обстоят в самоуправлениях, где для отопления используется газ, и это в основном крупные города — Рига, Юрмала, Даугавпилс.

По словам министра, многие самоуправления уже помогают своим гражданам в этой области, но эта помощь не распространяется на всех людей, которые в ней нуждаются в настоящий момент.

Министерство экономики нашло способ определить, какие муниципалитеты в настоящее время испытывают наибольшие трудности.

По сообщению министра, в ближайшие недели совместно с Министерством благосостояния будут разработаны соответствующие нормативные акты и будет рассчитана необходимая сумма поддержки. По его словам, финансирование будет либо запрошено из средств на непредвиденные расходы, либо предоставлено в виде займа соответствующим муниципалитетам.

Как уже сообщалось, для снижения риска энергетической бедности в результате повышения тарифов на тепловую энергию Министерство экономики предложило установить приемлемый для населения порог или медианный уровень тарифа на тепловую энергию.

Ранее Кабинет министров решил выплачивать пособие в размере 20 евро в месяц на погашение возросших затрат на оплату коммунальных счетов не только привитым пенсионерам, но и всем привитым жителям 60 лет и старше. В этом году на пенсию по возрасту в Латвии выходят жители, достигшие 64-летнего возраста.

Министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия) подчеркнул, что такое решение позволит одновременно стимулировать вакцинацию в группе риска и помочь старшему поколению справляться с возросшими коммунальными платежами за газ, электричество и отопление в зимний период.

Пособия вакцинированные люди 60 лет и старше будут получать в течение пяти самых холодных месяцев — с ноября по март включительно. В общей сложности уже привитому сениору выплатят 100 евро. Если сениор привьется, к примеру, в декабре, то в оставшиеся три месяца он уже сможет получать такое пособие. Те пожилые люди, которые отложили вакцинацию по решению консилиума, тоже смогут получать средства на погашение затрат на энергоресурсы.