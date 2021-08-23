Витенбергс: на крупных предприятиях охват вакцинацией очень разный
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В Латвии охват вакцинацией в компаниях с большим количеством сотрудников сильно отличается, заявил в программе ТВ3 "900 секунд" министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

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"Ситуация с вакцинацией в больших коллективах очень отличается, и это ответственность руководителей и владельцев компаний. Мы видим, что есть компании, где охват вакцинацией составляет 100%, потому что они знают, что осенью это обеспечит относительно большую стабильность", — сказал министр.

Он добавил, что четвертая волна эпидемии Covid-19 обязательно дойдет до Латвии, но охват вакцинацией в Латвии в целом меньше, чем в ряде западноевропейских стран.

Виттенбергс также напомнил, что во время предыдущей волны Covid-19 около 10 000 компаний получили поддержку в рамках программы оборотного капитала, а 80 000 сотрудников — в виде пособий по простою и субсидий на заработную плату. "Мы готовы задействовать эти инструменты поддержки в любое время, если какая-либо из отраслей перестанет работать", — сказал министр.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Национальное объединение Янис Витенбергс Вакцинация
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