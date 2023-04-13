Витенбергс: новые электропоезда могут начать курсировать в августе

Новые пассажирские электропоезда могут начать курсировать в августе этого года, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр сообщения Янис Витенбергс.

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"В августе эти поезда могут начать курсировать", — заявил министр.

В то же время Витенбергс допустил, чтобы первые новые пассажирские электропоезда могли ходить по линии Тукумса, так как перроны ряда станций этой линии уже имеют необходимую высоту.

Как сообщалось ранее, электропоезда перемещают из Чехии автотранспортом через Польшу и Литву.

На данный момент в Латвию доставлено девять электропоездов. Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в июне прошлого года, второй — в июле, третий — в октябре, четвертый — в ноябре, пятый — в декабре, шестой — в январе этого года, седьмой и восьмой — в феврале, девятый — в марте.

В Риге вагоны электропоезда устанавливают на тележки широкой колеи, на их крышах установят электрооборудование, а также проведут все необходимые работы, чтобы можно было приступить к настройке электропоезда и пробным рейсам.

В марте четыре привезенных поезда проходили испытания на маршруте Рига-Айзкраукле. Три из них тестировали пустыми, четвертый загружали мешками с песком, которые имитируют вес 890 пассажиров. В пятом, шестом, седьмом, восьмом электропоездах ведутся наладочные работы.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров.

Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Саулкрасты и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.