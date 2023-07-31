Витенбергс обсудит с послом Украины возможности обслуживания украинских грузов зерна
Foto: F64

Министр сообщения Янис Витенбергс сегодня встретится с послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволом, чтобы обсудить возможности транспортировки украинских зерновых грузов через Латвию, сообщили представители Министерства сообщения.

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Витенбергс отмечает, что в Латвии есть свободные портовые мощности и наши предприниматели готовы обслуживать украинские грузы.

"Небольшие объемы уже сейчас перевозятся через латвийские порты, к сожалению, пока только автомобильным транспортом. В этих условиях необходимо найти решения на европейском уровне по использованию мощностей железнодорожной инфраструктуры Польши и Литвы, а также максимально исключить бюрократические преграды для повышения эффективности перевозок в направлении Латвии", — сказал министр.

В ходе встречи министр проинформирует посла о проделанной латвийскими бизнесменами работе для сокращения влияния России на наши страны. Стороны также обсудят другие совместные мероприятия по продвижению украинских грузовых перевозок через Латвию.

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