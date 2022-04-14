Витенбергс: отказаться от импорта российского газа можно путем использования существующей инфраструктуры

Отказаться от импорта российского газа можно в том числе путем использования существующей инфраструктуры, сообщил после встречи с министром энергетики Литвы Дайнисом Крейвисом министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

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В ходе дистанционной встречи в четверг министры договорились о скоординированном сотрудничестве в укреплении энергетической независимости с целью отказа от импорта российского газа. Министр энергетики Литвы подтвердил, что Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) будет доступен Латвии для обеспечения поставок газа.

"Нашим преимуществом в продвижении энергетической независимости является имеющаяся инфраструктура — Инчукалнское подземное хранилище газа и Клайпедский терминал СПГ — позволяющая нам полностью отказаться от российских энергоресурсов и в будущем использовать альтернативные источники газа", — отметил Витенбергс.

Он пояснил, что у Латвии и Литвы уже сложилось хорошее региональное сотрудничество в области энергетики и что это соглашение подтверждает общие цели и общий стратегический подход к скорейшему достижению энергетической независимости.

"Страны Балтии неоднократно демонстрировали свою способность к сотрудничеству в самых разных ситуациях. В нынешних беспрецедентных обстоятельствах это стало как никогда важным, поскольку энергетика является одним из важнейших элементов в общей архитектуре безопасности европейского континента", — подчеркнул министр энергетики Литвы.

В ходе встречи министры также обсудили вопросы, связанные с синхронизацией балтийской энергосистемы с континентальной Европой.