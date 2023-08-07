Витенбергс: переговоры о поставке новых поездов должны состояться на следующей неделе

На следующей неделе ожидаются переговоры с руководством чешской компании Škoda Vagonka о поставке новых электропоездов, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр сообщения Янис Витенбергс.

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"Хочу понять, что происходит, как далеко они продвинулись. Конечно, постоянно невозможно отодвигать эти сроки", — заявил министр, добавив, что во встрече примут участие и представители Pasažieru vilciens.

Также Витенбергс отметил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, техническая сертификация новых поездов завершилась, а также проведены испытания на всех электрифицированных линиях на территории Латвии.

В то же время министр добавил, что новые электропоезда по-прежнему являются собственностью Škoda Vagonka.

Как сообщалось ранее, в июне этого года представители Škoda Vagonka объявили о том, что новые поезда планируется передать Pasažieru vilciens осенью, а не в конце лета, как планировалось раньше.

В Škoda Vagonka пояснили, что график поставок был нарушен военной агрессией России в Украине — пришлось отказаться от первоначального плана транспортировки поездов по железной дороге, а их первоначальные испытания проводились на закрытой трассе. Эти изменения в логистике вызвали задержки, так как новые поезда должны собираться в арендованных помещениях в Риге.

По данным компании, к концу 2023 года Škoda Group поставит в общей сложности 23 поезда, а остальные девять поездов будут доставлены в первой половине 2024 года.