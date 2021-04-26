Витенбергс: переход в Нацблок обеспечит "надежный тыл" при принятии решений во время пандемии

Став членом Национального объединения, министр экономики Янис Витенбергс сможет обеспечить надежный "тыл" для продвижения решений во время пандемии. Об этом он заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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Политик пока не берется прогнозировать, насколько стабильно кресло министра — это зависит от премьера Кришьяниса Кариньша и от коалиции в целом. Он подчеркнул, что при переговорах о перераспределении количества должностей среди коалиционных партий нужно говорить с учетом того, что фракция KPV LV с момента выборов в Сейм существенно изменилась. Если сначала к фракции принадлежало 16 депутатов, то сейчас почти в половину меньше, и голосуют эти вышедшие из KPV LV депутаты не всегда так, как того хочет коалиция.

Витенбергс считает, что смена партийной принадлежности — не то, за что нужно наказывать лишением должности. Он уверен, что сотрудничество с Национальным объединением принесет пользу предприятиям и жителям, потому что Нацблок "умеет продавливать важные для общества решения".

"Мне нужен такой тыл во время пандемии", — подчеркнул министр.

Поддержка во время кризиса должна стать более точечной, считает министр. 20 апреля Кришьянис Кариньш заявил, что пора думать о прекращении поддержки, и Витенбергс с этим не согласен — наиболее пострадавших предпринимателей нужно поддерживать.

"Сначала, когда мы не знали, что произойдет на следующей неделе, какие отрасли будут ограничены или закрыты, была важна всеобъемлющая поддержка вне зависимости от отрасли, в которой работает предприятия. Проведя детальный анализ, мы увидели, что есть отрасли, которые просят поддержки, хотя их деятельность не ограничена", — рассказал Витенбергс, в качестве примера приведя строительство и IT.

Как сообщалось, министр экономики Витенбергс 21 апреля объявил, что изменит партийную принадлежность, покинув KPV LV и перейдя в Национальное объединение. Вопрос о его дальнейшем пребывании в правительстве пока не решен.