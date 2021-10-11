Витенбергс: поддержка предприятий и работников, затронутых новыми "ковидными" ограничениями, потребует 60 млн евро в месяц
Foto: LETA

На поддержку предприятий и работников, затронутых новыми "ковидными" ограничениями, ежемесячно потребуются 60 млн евро, заявил в интервью Латвийскому радио министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр экономики отметил, что есть отрасли, в которых ограничения делают невозможным работу во время чрезвычайной ситуации: например, компании, предоставляющие развлекательные услуги в помещениях. В этих отраслях может применяться программа оборотных средств, а также поддержка работников, которые останутся без дохода в течение этих трех месяцев.

Также будут отрасли, в которых ожидается падение товарооборота вдвое. Это связано с тем, что компании смогут работать неполный рабочий день, обслуживая только вакцинированных людей, что составляет половину населения, пояснил Витенбергс. Планируется скорректировать программу оборотных средств в этих секторах.

Министр экономики выразил надежду, что на этой неделе будет достигнута договоренность о поддержке. Однако точные сроки принятия решения по этому поводу пока не известны.

При этом Витенбергс признал, что, если охват вакцинации от Covid-19 не увеличится, ограничения, возможно, придется продлить.

Чрезвычайная ситуация в Латвии объявлена ​​на три месяца, сегодня вступили в силу ограничения, направленные на предотвращение распространения Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

9

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе