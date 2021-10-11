Витенбергс: поддержка предприятий и работников, затронутых новыми "ковидными" ограничениями, потребует 60 млн евро в месяц

На поддержку предприятий и работников, затронутых новыми "ковидными" ограничениями, ежемесячно потребуются 60 млн евро, заявил в интервью Латвийскому радио министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

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Министр экономики отметил, что есть отрасли, в которых ограничения делают невозможным работу во время чрезвычайной ситуации: например, компании, предоставляющие развлекательные услуги в помещениях. В этих отраслях может применяться программа оборотных средств, а также поддержка работников, которые останутся без дохода в течение этих трех месяцев.

Также будут отрасли, в которых ожидается падение товарооборота вдвое. Это связано с тем, что компании смогут работать неполный рабочий день, обслуживая только вакцинированных людей, что составляет половину населения, пояснил Витенбергс. Планируется скорректировать программу оборотных средств в этих секторах.

Министр экономики выразил надежду, что на этой неделе будет достигнута договоренность о поддержке. Однако точные сроки принятия решения по этому поводу пока не известны.

При этом Витенбергс признал, что, если охват вакцинации от Covid-19 не увеличится, ограничения, возможно, придется продлить.

Чрезвычайная ситуация в Латвии объявлена ​​на три месяца, сегодня вступили в силу ограничения, направленные на предотвращение распространения Covid-19.