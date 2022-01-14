Витенбергс: "Польша — пример, как преодолевать энергетический кризис, снижая НДС"

Польша — это пример того, как преодолевать кризис роста цен на энергоресурсы с помощью программы действий, в которой решаются вопросы негативного влияния инфояции и неплатежеспособности жителей снижением ставки НДС на энергоресурсы, заявил министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) после с министром экономики, вице-премьером Польши Яцеком Сасином.

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Министры экономики Польши и Латвии обсудили повышение цен на энергоресурсы. Напомним, что 2 января премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с радикальным предложение о снижении цен на энергоресурсы. Польша временно снижает НДС на топливо с 23% до 8%, ставка НДС на продукты питания с 1 февраля будет нулевой.

Вице-премьер Польши заявил, что эти меры были приняты для смягчения негативных последствий инфляции, особенно в зимние месяцы, когда ожидается рост потребительских цен.

Витенбергс признал, что опыт Польши важен для Латвии, особенно сейчас, когда ситуация с ростом цен на энергоносители требует немедленных действий по снижению потребительских цен.

На встрече было подчеркнуто тесное сотрудничество между двумя странами по вопросам безопасности, которое должно сопровождаться укреплением стратегического сотрудничества в экономике, чтобы дать предпринимателям новые возможности для развития проектов сотрудничества и увеличения экспорта и привлечения инвестиции.

В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в следующую среду, 19 января, посетит с рабочим визитом Варшаву, где у него запланирована встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.