Витенбергс: правительству нужно договориться о дате смягчения ограничений в торговле
Foto: LETA

Правительству нужно договориться о дате смягчения ограничений в торговле, заявил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс.

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На вопрос, следует ли и после критики со стороны президента Эгила Левитса подавать правительству предложение разрешить работу небольших магазинов, Витенбергс ответил утвердительно.

В среду предложение обсуждается в группе оперативного управления, и, по данным агентства LETA, в четверг оно может и не быть рассмотрено правительством.

Витенбергс не участвует в заседании группы оперативного управления, но подчеркнул, что предложение должно быть рассмотрено правительством, а дату смягчения ограничений следует согласовать.

Уже во вторник против предложения Минэкономики выступили премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлютс, которые считают, что эпидемиологическая ситуация не позволяет думать об ослаблении ограничений. Однако большинство министров, присутствовавших на заседании правительства во вторник, поддержали предложение Министерства экономики.

Президент Левитс в среду также заявил журналистам, что что правительство должно прислушаться к рекомендациям экспертов и следовать им.

"Если эпидемиологи говорят, что пора ослабить ограничения и открыть магазины или сделать другие услуги доступными, это должно быть сделано. Но если они говорят, что сейчас не время, то я думаю, что здравый смысл требует выполнения этих рекомендаций", - заявил глава государства.

Левитс также заявил, что, если заболеваемость "Covid-19" увеличится после ослабления ограничений, премьер-министру придется потребовать отставки отдельных министров.

Предложение Минэкономики предусматривает с 1 марта разрешить продажу всех товаров в магазинах с отдельным входом площадью до 300 квадратных метров.

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LETA

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LETA
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