Витенбергс стал парламентским секретарем Министерства экономики

Депутат Сейма Янис Витенбергс (Национальное объединение) в четверг был назначен на должность парламентского секретаря Министерства экономики, передает LETA.

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Витенбергса на эту должность пригласил министр земледелия Каспарс Герхардс (Национальное объединение), временно исполняющий обязанности министра экономики. По мнению политика, это позволит продолжать начатые инициативы по поддержке отрасли.

Витенбергс будет получать только зарплату депутата Сейма.

Как уже сообщалось, Витенбергс в прошлом году стал министром экономики от партии KPV LV. Весной этого года он решил покинуть партию и перешел в Национальное объединение. Вместе с этим он лишился должности министра, а Сейм возобновил его депутатский мандат.