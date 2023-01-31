Витенбергс: учреждения, подчиненные Министерству сообщения, должны убрать русское содержание со своих сайтов

Министр сообщения Янис Витенбергс (Национальное объединение) приказал подведомственным учреждениям Министерства сообщения и акционерным обществам, действующим только на внутреннем рынке Латвии и также находящихся в ведении Минсообщения, пересмотреть свои веб-сайты и удалить с них русскоязычное содержание. Также министр призвал обновить общедоступную информацию на интернет-сайтах с учетом текущей политической и экономической ситуации после вторжения России в Украину.

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Хотя некоторые общества капитала Министерства сообщения в основном работают только на внутреннем рынке Латвии и не должны развивать экспорт и налаживать сотрудничество со странами, где легче общаться на русском языке, на их сайтах все же есть контент на русском языке. Также имеются различные визуальные материалы и графические решения, в которых Россия изображена как одна из целевых стран экспорта наряду с другими партнерами.

"Военное вторжение России в Украину, совершение бесчисленных военных преступлений и злодеяний против украинского народа, вызвало применение широкого спектра санкций как со стороны Латвии, так и Европейского Союза. Недопустимо, чтобы мы до сих пор коммуницировали на языке, нанесшем такой невообразимый ущерб нации. Мы делаем все возможное, чтобы максимально сократить грузоперевозки с Россией, в то же время не менее важно разорвать эту ментальную связь, которую десятилетиями тащат за собой отдельные общества капитала министерства", — сказал Витенбергс.

Распоряжение министра сообщения должно быть выполнено до 7 февраля этого года.

Как отмечает агентство LETA, сейчас на домашних страницах почти всех акционерных обществ, подведомственных Министерству сообщения, информация доступна только на латышском и английском языках. Единственная компания, подчиненная Министерству сообщения, на сайте которой есть информация и на других языках — национальная авиакомпания airBaltic.