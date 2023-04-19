Витенбергс: в этом году в Латвии отремонтируют более 600 км дорог за 340 миллионов евро

В этом году в Латвии планируется привести в порядок более 600 километров дорог. Работы обойдутся в 340 миллионов евро, рассказал на конференции "Государственная сеть дорог: поддерживать существующее или развивать" министр сообщения Янис Витенбергс.

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Витенбергс в этом году посетил несколько регионов, осмотрел дороги и поговорил с местными жителями, от которых получил обоснованную критику. "Должен признаться, мне было стыдно", — признался он. По его словам, особенно плохое состояние у региональных и местных дорог, где застревают машины "неотложки" и ломаются школьные автобусы.

"Эти требования не недостижимы и не нереализуемы. В их основе — необходимость ходить на работу, водить детей в школу и жить там, где хочется", — подчеркнул министр.

Он осознает размеры финансирования, необходимого на дороги, но в этом году бюджета хватит хотя бы на то, чтобы привести в порядок некоторые участки. Витенбергс выразил надежду, что при следующих переговорах о бюджете на транспортную инфраструктуру будет выделено больше денег.

"Очень много говорится об "умной" реиндустриализации, трансформации экономики и так далее, но все это невозможно без дороги, по которой можно проехать", — подчеркнул он.