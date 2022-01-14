Витенбергс вновь призовет коалицию снизить НДС на энергоресурсы и ввести "потолки" цен на отопление

В понедельник, 17 января, министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) выдвинет на рассмотрение собрания коалиционных партий проект мероприятий, призванных снизить расходы на энергоресурсы для конечных потребителей.

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"На этот момент ситуация со счетами на электричество, газ и тепло как у домашних хозяйств, так и у предпринимателей драматическая. Введенные механизмы поддержки решают ситуацию со счетами за электричество лишь частично. Потребителей беспокоит окончательный счет, который в этом отопительном сезоне беспрецедентно высок. Даже небольшое снижение платежа — это существенное условие сохранения платежеспособности жителей", — считает министр экономики.

Проведя консультации с самоуправлениями и предпринимателями, в понедельник Витенбергс еще раз призовет партнеров по коалиции поддержать предложение Министерство экономики снизить НДС до 5% на период с 1 января до 30 апреля этого года. По мнению Минэкономики, эта мера уменьшит негативное влияние роста цен на энергоносители на счета всех конечных потребителей.

Для домашних хозяйств Минэкономики разработало компенсационный механизм, призванный сдерживать рост цен на энергоресурса. Фактически речь идет о том, что с 1 января по 30 апреля 2022 года нужно задействовать механизм установки максимально допустимых цен ("потолков") на газовое и централизованное отопление.

Предложение Министерства экономики по снижению расходов на энергоресурсы поддержали Латвийский союз самоуправлений, Латвийская ассоциация больших городов. В пятницу, 14 января, Янис Витенбергс встретился с представителями этих организаций.

Представители обеих организаций высказали дополнительно предложения о краткосрочных займах для тех самоуправлений, которым необходимы оборотные средства для приобретении ресурсов для производства теплоэнергии. Также организации, представляющие муниципалитеты, указали совершенствовать процесс публичных закупок теплоэнергии.

Самоуправления призывают Министерство благосостояния расширить круг получателей жилищного пособия, чтобы этот вид поддержки могли получать больше жителей.