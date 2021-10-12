Витенбергс: введение строгих ограничений без увеличения охвата вакцинацией не даст результатов
Foto: LETA

Быстрое введение более строгих ограничений на короткий период не даст желаемого результата, если невозможно будет добиться и быстрого увеличения охвата вакцинацией, заявил министр экономики Янис Витенбергс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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"Если будет большой набор ограничений, запрещено передвижение людей, это не сработает, если за это время не увеличится охват вакцинацией", — сказал Витенбергс.

По его словам, более строгие ограничения уменьшат заболеваемость на какой-то момент, но, "вернувшись назад, мы окажемся там же, где были".

Министр подчеркнул, что нынешнее чрезвычайное положение важно для увеличения вакцинации.

Витенбергс не согласен с тем, что правительство не принимало во внимание рекомендации экспертов в процессе принятия решений.

Как сообщалось, группа экспертов из академической среды прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с Кабинетом министров не оправдала вложенных усилий.

Группа считает, что введенные ограничения не решат проблему перегруженности больниц, и правительству уже сейчас нужно принять решение о дальнейших действиях на случай эскалации кризиса.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Янис Витенбергс пандемия Covid-19 Вакцинация
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