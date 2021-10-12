Витенбергс: введение строгих ограничений без увеличения охвата вакцинацией не даст результатов

Быстрое введение более строгих ограничений на короткий период не даст желаемого результата, если невозможно будет добиться и быстрого увеличения охвата вакцинацией, заявил министр экономики Янис Витенбергс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
"Если будет большой набор ограничений, запрещено передвижение людей, это не сработает, если за это время не увеличится охват вакцинацией", — сказал Витенбергс.
По его словам, более строгие ограничения уменьшат заболеваемость на какой-то момент, но, "вернувшись назад, мы окажемся там же, где были".
Министр подчеркнул, что нынешнее чрезвычайное положение важно для увеличения вакцинации.
Витенбергс не согласен с тем, что правительство не принимало во внимание рекомендации экспертов в процессе принятия решений.
Как сообщалось, группа экспертов из академической среды прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с Кабинетом министров не оправдала вложенных усилий.
Группа считает, что введенные ограничения не решат проблему перегруженности больниц, и правительству уже сейчас нужно принять решение о дальнейших действиях на случай эскалации кризиса.