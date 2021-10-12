Витенбергс: введение строгих ограничений без увеличения охвата вакцинацией не даст результатов

Быстрое введение более строгих ограничений на короткий период не даст желаемого результата, если невозможно будет добиться и быстрого увеличения охвата вакцинацией, заявил министр экономики Янис Витенбергс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Если будет большой набор ограничений, запрещено передвижение людей, это не сработает, если за это время не увеличится охват вакцинацией", — сказал Витенбергс.

По его словам, более строгие ограничения уменьшат заболеваемость на какой-то момент, но, "вернувшись назад, мы окажемся там же, где были".

Министр подчеркнул, что нынешнее чрезвычайное положение важно для увеличения вакцинации.

Витенбергс не согласен с тем, что правительство не принимало во внимание рекомендации экспертов в процессе принятия решений.

Как сообщалось, группа экспертов из академической среды прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с Кабинетом министров не оправдала вложенных усилий.

Группа считает, что введенные ограничения не решат проблему перегруженности больниц, и правительству уже сейчас нужно принять решение о дальнейших действиях на случай эскалации кризиса.