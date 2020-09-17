Визит президента Франции в Латвию: идет разработка "протокольного пузыря"

Канцелярия президента Латвии в тесном сотрудничестве с французской стороной работает над созданием "протокольного пузыря" во время визита в Латвию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил на пресс-конференции руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис.

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"Протокольный пузырь" предусматривает, например, что запрещены рукопожатия, нужно носить маски, подписывать документы отдельными ручками, а делегации не будут перемещаться вместе.

По словам Тейкманиса, цель визита состоит не только в том, чтобы развивать и улучшать отношения между Латвией и Францией, но и показать, что визит не создает угрозы здоровью населения.

Тейкманис отметил, что внешняя политика в период пандемии Covid-19 не должна останавливаться, так как государства и в этих условиях должны сотрудничать между собой. Он выразил удовлетворение тем, что Макрон откликнулся на приглашение президента Эгила Левитса посетить Латвию.

Тейкманис напомнил об истории латвийско-французских отношений, отметив, что тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран был первым западным лидером, который посетил независимую Латвию в 1992 году, а французские моряки проливали свою кровь в боях за независимость 1919 года.

Визит Макрона в Латвию намечен на 29-30 сентября. Его будут сопровождать министры иностранных дел, обороны и по делам Европы. Французский лидер встретится с президентом Латвии и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 11 сентября кумулятивная 14-дневная заболеваемость Covid-19 во Франции составляла 140,6 случая на 100 000 населения. Центр не рекомендует поездки в эту страну, а также во Францию запрещены прямые пассажирские рейсы, однако действующие эпидемиологические правила разрешают дипломатическим делегациям других государств посещать Латвию без соблюдения самоизоляции.