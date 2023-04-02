Визиты семейного врача к больным Covid-19 включат в услуги, оплачиваемые государством

Выезды семейного врача на дом к больным Covid-19 могут быть включены в перечень оплачиваемых государством медицинских услуг. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на повестку изменениям в Постановление Кабмина, которая будет рассмотрена на заседании правительства 4 апреля.

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Поправки призваны добавить больных Covid-19 в круг лиц, имеющих право на посещение оплачиваемых государством семейных врачей на дому.

В Министерстве здравоохранения поясняют, что в настоящее время пациентам, болеющим коронавирусом, не предоставляются оплачиваемые государством выезды семейных врачей на дом - это платная услуга для пациентов. Это связано с повышенным эпидемиологическим риском для врача, поэтому не все врачи были готовы выезжать на дом к больным Covid-19.

Те семейные врачи, которые после оценки рисков эпидемиологической безопасности совершали выезды на дом к больным Covid-19, обратились в МВД с просьбой найти решение по оплачиваемым государством выездам семейных врачей на дом к пациентам с ковидом.

Минздрав организовало встречу представителей Латвийской ассоциации семейных врачей, Латвийской ассоциации сельских семейных врачей и Национальной службы здравоохранения (НСЗ) для поиска решения, которое позволило бы больным Covid-19 получать визиты на дом, оплачиваемые семейным врачом.

По итогам обсуждений подготовлены изменения в регламент, предусматривающие включение выезда семейного врача на дом к больным Covid-19 в перечень оплачиваемых государством медицинских услуг.

Данную услугу будут оказывать только те семейные врачи, которые согласовали ее с НСЗ, то есть те, кто после оценки рисков эпидемиологической безопасности подтвердил свое желание и возможность оказывать такую ​​услугу.

Для пациентов, семейные врачи которых не заключили такой договор, первичная медико-санитарная помощь при ковиде будет оказываться в действующем порядке.

Также проект регламента предусматривает расширение спектра оплачиваемых государством медицинских услуг услугами врача-диетолога в кабинете психоэмоциональной поддержки онкологических больных. Как поясняют в Минздраве, таким образом, в кабинете психоэмоциональной поддержки онкологических больных будут доступны оплачиваемые государством услуги и консультации специалиста по питанию, чтобы улучшить качество жизни пациента и способствовать выздоровлению.

Поправки предусматривают и ряд других изменений, общая цель которых – усовершенствовать порядок организации, получения и оплаты медуслуг, оплачиваемых государством.