ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: Как новый путепровод преобразит Саркандаугаву

Возведение путепровода в Саркандаугаве было официально начато ровно год назад — 30-го марта 2020 года. Полностью закончить его планируется летом 2022 года. Несмотря на обстоятельства, связанные с Covid-19, строительство путепровода ведется в соответствии с графиком — и по времени, и по объему работ, сообщила Рижская дума.

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Появление этой переправы существенно уменьшит заторы на магистральных улицах Саркандаугавы и у железнодорожного переезда, а также будет способствовать перенаправлению транзитного грузового транспорта из центра и Саркандаугавы.

На этом объекте необычное и архитектурно привлекательное решение применено к части путепровода, ведущей через проспект Виестура: пролет выполнен по технологии экстрадозного моста, конструкции дополнительно поддерживают ванты, идущие от пилона. Конструкции пролета путепровода над железнодорожными путями "Рига — Скулте" предусмотрены из сборных 22-метровых предварительно напряженных двутавровых железобетонных балок, которые будут соединены с монолитным бетоном и дополнительно напряжены после набора необходимой прочности бетона. В ходе проекта будет реконструировано единственное в Латвии пересечение железнодорожных и двух трамвайных путей — старые конструкции на этом перекрестке будут заменены новыми.

Сейчас на объекте продолжается установка свай, опор, а также пролетных конструкций в семи из девяти зон. Кроме того, строится тоннель для пешеходов и велосипедистов под железнодорожными путями "Рига — Скулте". Продолжаются и работы по строительству железнодорожного переезда и прокладке инженерных коммуникаций (электроснабжение, освещение, ливневая канализация, водопровод, электронные линии связи, железнодорожная контактная сеть), а также уличные работы на проспекте Виестура, улицах Твайка и Слиежу.

Строительство путепровода в Саркандаугаве — один из важнейших проектов последних лет по развитию инфраструктуры в столице. Появление путепровода значительно разгрузит транспортный поток по направлению к железнодорожным переездам в Саркандаугаве, повысит мобильность жителей окрестных районов и безопасность транспортного сообщения в целом.