Визы в Латвию белорусам обещают оформлять в считанные часы

Реагируя на события в Белоруссии, Министерство иностранных дел Латвии заметно упростило порядок выдачи виз гражданам это страны, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение. Но МИД так и не пояснил, почему разрешения на въезд в Латвию не дождался Андрей Остапович, бывший сотрудник следственного комитета Республики Беларусь, надеявшийся запросить политического убежища.
Остаповича 21 августа арестовали во Пскове российские полицейские, он выдан властям РБ. В своем заявлении об уходе с занимаемой должности он написал, что не будет выполнять преступные приказы. Он также призвал сограждан не сдаваться и противостоять диктатуре президента Александра Лукашенко. По словам адвоката Остаповича, во Пскове тот дожидался визы в Латвию, но так ее и не успел получить.
МИД Латвии инцидент до сих пор не комментирует, но сообщает, что в законе оговорен порядок, в каком человек может попросить убежища, в том числе политического. Согласно этому порядку, человеку нужно для этого прибыть на государственную границу. И там (либо в транзитной зоне аэропорта) обратиться с заявлением к пограничникам.
Когда заявление получено, Погранохрана идентифицирует личность заявителя, снимает отпечатки пальцев, оценивает его документы и проводит первичное интервьюирование, выясняя мотивы просьбы об убежище и всю основную информацию, поясняет Управление по делам гражданства и миграции (PMLP , УДГМ). Это оно далее занимается полученными сведениями. Знакомятся с ними и прочие ведомства, в том числе спецслужбы.
Окончательного решения приходится ждать до трех месяцев, и в этот период просителю не нужно возвращаться в ту страну, из которой он бежал. Его разместят в центре для беженцев. Как только соискатель уежища пересек границу Латвии — он в безопасности, поясняет PMLP. По данным управления, пока никто с белорусской стороны не являлся на границу с Латвией в таких целях.
Предполагается, что Остапович пошел другим путем — не направился к границе, а попытался получить визу в Латвию.
МИД, со своей стороны, информирует, что из-за событий последних недель упростил порядок присвоения виз гражданам Республики Беларусь. После визита в консульское или дипломатической представительство ЛР решение вопроса виз для белорусов займет уже не дни, но часы.