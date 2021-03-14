VL-ТБ/ДННЛ будет участвовать в выборах в 36 краях и городах

Национальное объединение VL-ТБ/ДННЛ планирует участвовать в предстоящих выборах в самоуправления в 36 краях и городах государственного значения, сообщила специалист партии по связям с общественностью Лайма Мелкина.

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На предстоящих выборах VL-ТБ/ДННЛ стартует в 17 списках в Видземе, в семи списках в Курземе и Земгале, а также в пяти списках в Латгале.

Председатель партии Райвис Дзинтарс отметил, что на последних выборах ВЛ-ТБ/ДННЛ получило наибольшее количество мандатов среди всех партий, или 166.

В нескольких краях кандидатами в мэры будут действующие председатели дум. В Сигулде это будет Угис Митревич, в Смилтене — Эдгар Авотиньш, в Тукумсе — Нормунд Речс, в Талси — Сандра Петерсоне и в Огре — Эгил Хелманис.

По словам Мелкиной, хотя приоритеты разных краев и городов отличаются, основное внимание будет уделяться экономичному, эффективному, основанному на сотрудничестве управлению, поддержке различных групп, особенно семей с детьми и престарелых, качественному образованию и культуре, развитию бизнеса и инфраструктуры в краях.

В этом году выборы в самоуправления пройдут на новых административных территориях, и после выборов в Латвии будет 42 самоуправления вместо прежних 119.