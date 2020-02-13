VL-TB/LNNK и "Новое Единство" не станут делать общий список без "консерваторов"

Поскольку Новая консервативная партия (НКП) приняла решение стартовать на выборах в Рижскую думу отдельно, то, скорее всего, и "Новое Единство" с VL-TB/LNNK не станут создавать общий список. Об этом агентству LETA сказали опрошенные политики.

НКП в Twitter сообщила, что кандидатом в мэры от партии будет нынешний депутат Сейма Юрис Юрашс. Это означает, что в общем "латышском списке", возможность которого обсуждалась, "консерваторы" участвовать не будут.

Вилнис Кирсис, глава фракции "Единства" в Рижской думе, сказал агентству LETA, что обе партии еще обсудят возможность совместного старта. Однако, отметил он, от представителей VL-TB/LNNK он уже раньше слышал, что если НКП на общий список не согласится, то и с остальными нужно стартовать отдельно.

"Конечно, я считаю, что лучше идти всем вместе, но не собираюсь вешать нос и в случае раздельного старта", — отметил Кирсис, который, возможно, будет лидером списка "Нового Единства".

Руководитель рижского отделения VL-TB/LNNK Эдвард Ратниекс склоняется к раздельному старту. По его словам, решение НКП перечеркнуло идею единого "национально-консервативного" списка. Впрочем, возможность новых переговоров с "Новым Единством" он не отрицает.

Официального решения о том, кто может быть кандидатом в мэры от Нацблока, пока что нет. По словам Ратниекса, ими могут стать Ансис Пуполс или нынешний глава фракции в думе Дайнис Лоцис. Сам Ратниекс тоже собирается участвовать в выборах.