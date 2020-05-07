Владельцы аптек: Новая система выписывания медикаментов усложнила жизнь фармацевтам

Ассоциация владельцев аптек считает, что новый порядок выписывания компенсируемых медикаментов был недостаточно хорошо разъяснен жителям, а чрезвычайная ситуация усложнила введение системы, передает LETA.

Исполнительный директор ассоциации Кристине Ючковича рассказала, что фармацевты выявили три проблемы с новой системой выписывания медикаментов. Во-первых, врачи иногда ошибаются с названиями активных веществ, так как названия и дозы надо вводить вручную.

“Работу упростил бы доступ к мобильному номеру врача, чтобы ошибки можно было оперативно исправить, однако такая информация не всегда доступна аптекам”, - сказала Ючковича.

Во-вторых, часто возникают конфликты с пациентами, незнающими о новой системе выписывания медикаментов. Владельцы аптек считают, что врач должен предупредить пациента, что он в аптеке может получить не те лекарства, которые получал до этого.

В-третьих, в стране нет единой информационной системы, где фармацевт может увидеть все медикаменты, назначенные пациенту и где их можно приобрести. Если лекарство не доступно в конкретной аптеке, то фармацевты вынуждены искать по трем государственным сайтам, где оно есть и это занимает много времени.

Ассоциация сообщила об этих проблемах Министерству здравоохранения.

Как уже сообщалось, с 1 апреля врачи выписывают компенсируемые государством медикаменты не по коммерческому названию, а по активному веществу. Аптека имеет право по такому рецепту продавать только самые дешевые лекарства. Коммерческое название врач может использовать только в том случае, если есть медицинские показания. Например, известно что от конкретного медикамента у пациента могут быть неприятные побочные эффекты или он несовместим с другими лекарствами. Если пациент сам не хочет использовать самые дешевые медикаменты, то он должен заплатить полную цену.