Владельцы футбольного холла и три фирмы медуслуг готовы создать в Риге центр массовой вакцинации

Проект четырех предприятий, представляющий владельцев помещений и вакцинаторов, заявил о готовности в ускоренном темпе осуществить проект массового вакцинирования. Как сообщили агентству LETA организаторы проекта Объединение центра массовой вакцинации, их идея позволит обеспечить минимум 62400 прививок в месяц, а при работе в круглосуточном режиме — вплоть до 300 тысяч в месяц.

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В Объединение центра массовой вакцинации входят Playoff Arena и три поставщика медицинских услуг, которые занимаются вакцинированием. Заявлено, что предполагается осуществлять 260 вакцинирований в час, 2080 вакцинаций в день и 62400 в месяц при восьмичасовом рабочем дне.

"Наши помещения площадью 2650 квадратных метров, находящиеся рядом с Калнциемским мостом в Риге, и близлежащая территория площадью 5300 кв.м, вместе с 250 парковочными местами, могут увеличить темпы вакцинирования до 300 тысяч в месяц. Это осуществимо с помощью государства или частного сектора с 22 медиками", — отмечают представители объединения.

По состоянию на 11 марта первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4,1% взрослого населения Латвии, что является самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.