Владельцы игорного бизнеса просят Левитса не закрывать залы: считают решение Сейма "противоправным"

Латвийская ассоциация игорного бизнеса (ЛАИБ) просит президента Латвии Эгила Левитса не провозглашать закон, предусматривающий приостановить все лицензии на организацию азартных игр. Ассоциация считает принятые Сеймом нормы противоречивыми и противоправными.

Сейм в пятницу включил в закон о мерах поддержки для устранения последствий эпидемии Covid-19 статью 8, которая предусматривает запрет на организацию азартных игр и лотерей, кроме интерактивных азартных игр, числовых и моментальных лотерей, а также ст. 81, которая предусматривает, что на время действия данного закона инспекция по надзору за лотереями и азартными играми должна приостановить лицензии на организацию азартных игр как в физических местах их организации (казино, игорный зал, зал бинго), так и в интерактивной среде и/или с использованием интерактивных услуг.

Ассоциация указывает, что эти нормы противоречат друг другу. По словам ее президента Арниса Верземниекса, "слушая прения в Сейме, все могли убедиться, что законодательный орган не знает, что именно и по каким причинам хочет ограничить".

ЛАИБ считает, что ранее ограничения уже были ясно установлены в распоряжении правительства от 12 марта об объявлении чрезвычайного положения. "Попытка обойти установленный порядок, включив в другой закон нормы, не относящиеся к его цели и предмету, создадут прецедент для рассмотрения в таком порядке и других вопросов, а также огромное ощущение юридической неопределенности у предприятий всех отраслей", — заявили в ассоциации игорного бизнеса.

Как сообщалось, в пятницу вечером большинство Сейма поддержало и закрытие игорных залов, и приостановку азартных игр в интерактивной среде на время эпидемии Covid-19.