Владельцы кафе в регионах: в нашей сфере кризис уже начался, приходится увольнять сотрудников

Кризис уже начался – так описывают ситуацию в сфере общественного питания каналу ReTV владельцы кафе в регионах. С наступлением холодов количество посетителей значительно уменьшилось, приходится увольнять сотрудников, чтобы выжить.

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"На бумаге ограничений нет, но по факту с приходом холодов – есть. Может, в Риге больше вакцинированных, которые могут посещать рестораны, но в Даугавпилсе и в других городах очень мало людей остаются внутри. У нас есть план “Б”, если падает оборот, пробуем сокращать команду и уменьшать траты. Дороже всего обходятся работники и налоги, аренда помещений", – делится владелец сети кафе Роландс Миллерс.

Владелица кафе и булочной в Огре Ивета Загере допускает, что придется увольнять сотрудников, но сначала готова побороться. Как и в прошлом году, один из вариантов – возможность брать еду навынос, это позволит продолжить работу внутри с переболевшими и вакцинированными. “Сможем ли мы перезимовать, зависит от многих факторов: каким будет уровень заболеваемости, будут ли люди бояться посещать кафе, станут ли в СМИ запугивать, что можно заболеть, даже соблюдая меры предосторожности”, – говорит Загере.

Ранее в передаче Aklā zona канала Re:TV представитель Министерства экономики Раймондс Алексеенко сообщил, что знает о проблеме в отрасли и отметил, что уже сейчас существует три варианта поддержки: пособие за простой, поддержка работников и работодателей и грант для предприятия, которое несет потери из-за ограничений.