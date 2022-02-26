Владелец портала Delfi направит 100 000 евро в помощь Украине

Медиа-холдинг Delfi пожертвует 100 тысяч евро на поддержку украинского народа и коллег-журналистов, сообщает rus.DELFi.ee.

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Владелец портала Delfi, крупнейший акционер медиа-холдинга Ekspress Grupp Ханс Х. Луйк пожертвует 100 000 евро организациям, занимающимся сбором средств, и журналистам, работающим в Украине на передовой.

"По предложению DELFI я отправляю 100 000 евро в поддержку жертв войны в Украине и беженцев, а также военных корреспондентов. Деньги будут переведены литовской группой Delfi и Красным Крестом. Эстонский Delfi публиковал анонс митинга в митинга в поддержку Украины, организованного общественными организациями Эстонии, который состоится сегодня на площади Вабадузе в 15 часов. Надеюсь, там будет много людей!" — написал Луйк на своей странице в Фейсбуке.

Эти средства будут разделены на три части: 50 000 евро будут переданы Литовскому Красному Кресту, 25 000 евро - литовским общественным организациям "Blue / Yellow", которые собирают пожертвования и поддерживают украинские вооруженные силы и население. Еще 25 тысяч евро достанутся украинским журналистам.

"Украинскому медиасообществу сейчас нужна помощь. Нам нужна поддержка на разные нужды, поэтому мы распределяем средства по разным организациям, но при этом не забываем, что наши коллеги-журналисты находятся в особенно сложной ситуации, поэтому предоставляем им отдельную линию поддержки", — сказал директор Delfi.lt Витаутас Бенокрайтис.

Медиа-холдинг Delfi, вещающий во всех трех странах Балтии, солидарен с народом Украины, подвергающимся нападкам со стороны России, и выражает ему свою поддержку.