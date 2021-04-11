Владелец Рижского музея авиации пока не знает, потянет ли переезд и новые расходы

Пока непонятно, сможет ли Рижский музей авиации оплатить расходы на переезд и арендную плату за новое место - территорию возле автодороги V14 Скулте-Яунмарупе. Об этом агентству LETA сообщил владелец музея Виктор Талпс.

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Он отметил, что пока не знает, во сколько обойдется переезд, а также до конца неясно, какой будет арендная плата на новом месте. Одновременно Талпс отметил, что у каждого решения есть свои плюсы и минусы, поэтому нельзя утверждать, что его полностью устраивает достигнутое соглашение. "Есть опасения, что музей не сможет оплатить все издержки, так как нет таких средств. Если не получится заплатить, то музей придется закрыть", - отметил Талпс.

По его словам, пока сложно спрогнозировать, каким будет поток посетителей на новом месте. В последнее время это были примерно 200 человек в день, однако к новому месторасположению музея общественный транспорт ходит только один раз в час.

Как сообщалось, Рижский музей авиации переедет на территорию возле автодороги V14 Скулте-Яунмарупе, принадлежащую аэропорту "Рига". Аэропорт окажет хозяину музея Виктору Талпсу помощь с благоустройством территории и перемещением экспонатов, однако потом он должен будет вернуть деньги, которые вложит аэропорт.

Рижский музей авиации должен освободить территорию, которую он сейчас занимает — рядом с центральным зданием аэропорта "Рига". Там будет строиться технический ангар airBaltic и новая башня Rail Baltica и Latvijas gaisa satiksme. Талпс был официально предупрежден об этом за два года, а неофициально знал лет пять-шесть.

Музей авиации существует с 1997 года. В него входит около 50 экспонатов.